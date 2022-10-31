В'ячеслав Богуслаєв

Підозрюваний у державній зраді президент корпорації «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної агресії Росії проти України розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав зняти із вертольотів лопаті. Про це генеральний прокурор Андрій Костін повідомив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Торгівля такими «двигунами смерті» – це не все. Слідство володіє інформацією, що президент «Мотор Січ» на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів», – розповів Костін.

Крім того, після того, як українські військові звернулись по гелікоптери, президент «Мотор Січі» віддав наказ розукомплектувати техніку, а саме зняти з гелікоптерів лопаті.

Генпрокурор звернув увагу на те, що все це відбувалося на початку повномасштабної війни.

«Ми ж всі пам’ятаємо, як ворожі гелікоптери штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші українські міста. І коли так важлива була вчасна підтримка збройним силам у повітрі», – розповів Костін.

Як інформував ZAXID.NET, ввечері 22 жовтня СБУ затримала почесного президента компанії «Мотор Січ», екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва. Тоді повідомлялося, що Богуслаєва підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Пізніше Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, що підтверджують його співробітництво з ворогом. Також журналісти з'ясували, що Богуслаєв з жовтня 2000 року має російське громадянство.