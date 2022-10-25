В’ячеслав Богуслаєв у Шевченківському суді Києва, 24 жовтня 2022

Президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, який має російське громадянство, можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують у Росії, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв’ю проекту «Настоящее время», відповідаючи На запитання, чи не виключає Україна можливість обміну Богуслаєва, Подоляк відповів: «Ні, не будемо [виключати можливість обміну]. Якщо потрібно, ми все зробимо, щоб забрати реальних громадян України».

Подоляк вважає, що процес може відбуватися так само, як у випадку з обміном Віктора Медведчука і наголосив, що Україна використовуватиме будь-які можливості, щоб повернути своїх громадян.

Нагадаємо, 22 жовтня кілька ЗМІ повідомили, що СБУ затримала почесного президента компанії «Мотор Січ», колишнього народного депутата В'ячеслава Богуслаєва. 23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання Богуслаєва й начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства Олега Дзюби: їм оголошено підозру в колабораціонізмі та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех». Вони налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

24 жовтня Шевченківський суд Києва взяв під варту на два місяці (до 20 грудня) Богуслаєва і Дзюбу.

Також журналісти з'ясували, що Богуслаєв з жовтня 2000 року має російське громадянство.