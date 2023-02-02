ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» входить до групи компаній мільярдера Костянтина Жеваго

Детективами Бюро економічної безпеки України повідомлено про підозру головному бухгалтеру ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Підприємство входить до складу групи компаній Ferrexpo, якою володіє мільярдер Костянтин Жеваго, повідомили у прес-службі БЕБ у четвер, 2 лютого.

«У 2018-2021 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд. Крім того, з вересня 2018 до грудня 2021 року через незаконні дії бухгалтера підприємство ухилилося від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами», – йдеться в повідомленні.

Проведена під час досудового розслідування комплексна судова експертиза встановила, що сума завданих державі збитків через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить майже 2 млрд грн.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, власник групи Ferrexpo Жеваго зараз перебуває у Франції. У грудні органи правопорядку Франції затримали олігарха-втікача на елітному курорті Куршевель. Пізніше стало відомо, що колишній нардеп вийшов під заставу мільйон євро.

Forbes Україна в 2021 році оцінило статки Жеваго в 2,4 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року видання оцінило статки Жеваго у 1,4 млрд доларів.

У вересні 2019 року ДБР заочно оголосило Жеваго підозру в причетності до схеми з розкрадання 2,5 мільярда гривень (113 млн доларів) банку «Фінанси та Кредит» через офшорні компанії протягом 2007-2014 років. Бізнесмена оголошували у розшук та заочно затримували. Як пояснили у ДБР, від розкрадання коштів постраждали як власники, так і держава.

Окрім того, на майно Жеваго та на акції його підприємств накладено арешт.