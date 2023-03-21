Гелікоптером володіла юридична особа, яка підпорядковувалась Жеваго

За ініціативи ДБР суд арештував вертоліт, який опосередковано належав олігарху та колишньому народному депутату Костянтину Жеваго. Окрім транспорту арешт наклали на акції олігарха та десятки об'єктів його нерухомості.

Про арешт гелікоптера повідомили у прес-службі ДБР у вівторок, 21 березня. Вертоліт належить юридичній особі, підконтрольній Костянтину Жеваго.

«Суд ухвалив відповідне рішення на підставі матеріалів, зібраних слідчими ДБР. Це повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України. Було встановлено місцеперебування гелікоптера та проведені всі необхідні дії щодо його арешту», – повідомили у прес-службі ДБР.

Раніше суд наклав арешт на:

акції його підприємств на сотні мільйонів гривень;

корпоративні права товариств;

26 об’єктів нерухомості;

14 майнових комплексів;

21 частину майнових комплексів;

30 нежитлових приміщень;

10 квартир.

Колишньому депутату повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (організації шахрайської схеми). Костянтина Жеваго підозрюють у розтраті 113 млн доларів банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що нашкодило вкладникам та державі. Ще 2019 року Костянтина Жеваго оголосили в розшук. У 2020 році до АРМА передали активи колишнього нардепа на 300 млн грн.

Костянтина Жеваго затримали у грудні 2022 року на курорті у Франції. Олігарха відпустили під заставу у мільйон євро в січні 2023 року.