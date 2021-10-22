Всеволод Князєв раніше працював секретарем Великої палати Верховного суду

Пленум Верховного суду України таємним голосуванням у п’ятницю, 22 жовтня, обрав нового очільника. Ним став секретар Великої палати Верховного суду Всеволод Князєв.

За Князєва проголосували 98 суддів Верховного суду. Водночас інші кандидати, суддя Касаційного господарського суду Володимир Погребняк та Касаційного цивільного суду Олег Ткачука, набрали 49 та 7 голосів відповідно.

Загалом голосували 168 суддів. Жодного кандидата не підтримали дев’ять осіб, ще п’ять бюлетенів визнали недійсними.

Тепер Всеволод Князєв займе посаду голови Верховного суду 1 грудня 2021 року, одразу після завершення каденції нинішньої голови суду Валентини Данішевської.

Що відомо про Всеволода Князєва

Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету. У 2001 році отримав право на зайняття адвокатською діяльністю, дія якого була зупинена у 2013 році.

Суддею почав працювати у 2013 році, а у 2015 році став Головою Миколаївського окружного адміністративного суду. У 2017 році став суддею Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.