Роман Абрамовський обіймає посаду міністра захисту довкілля і природних ресурсів з червня 2020 року

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Роман Абрамовський написав заяву про відставку з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Про це Арахамія повідомив журналістам під час спілкування у кулуарах парламенту.

«Я бачив, що він написав заяву. Я заходив якраз до голови [Верховної Ради], і він виходив», – сказав нардеп журналістам в кулуарах парламенту у вівторок, 19 жовтня, повідомило «Суспільне».

Водночас він висловив переконання, що за відставку Абрамовського в парламенті буде достатня кількість голосів і розповів, що основною претензією до його роботи є вкрай висока корумпованість екоінспекції в регіонах.

«Точно знайдуться голоси. Ви ж пам'ятаєте, що у нас по антиолігархічним законам завжди є баталії. І там, насамперед, претензія, яка була на фракції озвучена багатьма депутатами, які працюють в регіонах: екоінспекція в регіонах – дуже корумповані установи», – розповів Арахамія, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

Він розповів, що кандидата на посаду міністра захисту довкілля і природних ресурсів у політсили поки немає. За словами нардепа, співбесіди на цю посаду вже проходили, але «погані кандидати були». Водночас Арахамія відмовився називати їхні прізвища.

«Зараз у нас немає ще кандидата, зараз буде тимчасовий виконувач обов’язків – якась людина, яку визначить уряд – а потім ми будемо десь за тиждень, за 10 днів визначатися з кандидатом», – сказав він.

Напередодні народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев заявив, що партія прийме відставку Абрамовського, якщо він напише заяву про звільнення. Передумовою цієї заяви стало висловлювання секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, який 15 жовтня заявив, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів «не в достатньому обсязі виконує укази президента».

Що відомо про Романа Абрамовського

Роман Абрамовський народився 5 жовтня 1973 року в Комсомольську-на-Амурі, який розташований у Хабаровському краї Російської Федерації. З 1992 року по 2013 Абрамовський працював менеджером у низці компаній, однією з яких – «Укрстальконструкція» – володіє нардеп від «Батьківщини» Сергій Тарута, писали «Наші гроші».

У 2013 році Абрамовський, за даними сервісу «Посіпаки», був штатним помічником нардепа від «Партії регіонів» Олександра Бобкова, який став одним з засновників сепаратистського руху «Оплот», а також воював за бойовиків на Донбасі.

У 2015 Абрамовський був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка. Вже у 2019-му його призначили заступником міністра енергетики та захисту довкілля.

Посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів Абрамовський обійняв у червні 2020 року.