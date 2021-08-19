Депутати Харківської обласної ради на позачерговій сесії в четвер, 19 серпня, ухвалили рішення про звільнення Артура Товмасяна з посади голови облради. Таким чином, депутати задовольнили заяву Товмасяна, яку він подав 17 серпня.

В офіційному повідомленні Харківської обласної ради зазначається, що Товмасяна звільнено « у зв’язку з достроковим припиненням повноважень». За його звільнення проголосували 88 депутатів, п’ятеро проголосували проти, один утримався, двоє – не голосували, 24 були відсутні. Голосування відбувалося таємно, повідомило «Суспільне».

Нового голову обиратимуть таємним голосуванням. Депутати розглядатимуть єдину кандидатуру: «Слуга народу» висунула на цю посаду заступницю голови своєї фракції в облраді Тетяну Єгорову-Луценко.

Артур Товмасян подав у відставку 17 серпня.

22 липня правоохоронці провели обшуки в Харківській облраді – зокрема, в кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша. Того дня заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката викрили на хабарі в 1,05 млн грн. Вони нібито вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) посадив Малиша на два місяці до СІЗО.

4 серпня Національне антикорупційне бюро України оголосило Артуру Товмасяну підозру в хабарництві. Після цього фракція «Слуга народу» в Харківській облраді відразу виключила його зі свого складу.

5 серпня ВАКС обрав Товмасяну запобіжний захід, але вже 10 серпня за голову Харківської облради внесли майже 3 млн грн застави.