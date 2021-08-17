Питання про відставку Артура Товмасяна Харківська облрада має розглянути 19 серпня

Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян подав у відставку. Про це він повідомив у вівторок, 17 серпня.

«Прийняв відповідальне та виважене рішення – написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня», – написав Товмасян та опублікував фотокопію відповідної заяви.

Нагадаємо, 22 липня правоохоронці провели обшуки в Харківській облраді – зокрема, в кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша. Того дня заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката викрили на хабарі в 1,05 млн грн. Вони нібито вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. ВАКС посадив Малиша на два місяці до СІЗО.

4 серпня Національне антикорупційне бюро України оголосило Артуру Товмасяну підозру в хабарництві. Після цього фракція «Слуга народу» в Харківській облраді відразу виключила його зі свого складу.

5 серпня ВАКС обрав Товмасяну запобіжний захід, але вже 10 серпня за голову Харківської облради внесли майже 3 млн гривень застави.