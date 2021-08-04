Наразі вирішується питання про обрання Товмасяну запобіжного заходу

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артурові Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн грн неправомірної вигоди. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

«4 серпня 2021 року прокурора САП за дорученням виконувача обов'язків генерального прокурора спільно з детективами НАБУ повідомили голові Харківської обласної ради про підозру в отриманні неправомірної вигоди в 1,05 млн грн», – повідомили у відомстві.

Дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України («Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди»).

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За версією слідства, на початку 2021 року голова облради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав вищезазначений хабар за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.

Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника-адвоката.

Як інформував ZAXID.NET, заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша та адвоката Руслана Танабаша затримали 22 липня детективи НАБУ. Дії Малиша кваліфікували за ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу, а адвоката – за ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 (пособництво в отриманні неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

24 липня Малиша арештували із заставою 4,75 млн грн. 28 липня за нього внесли заставу, наступного дня чиновник вийшов із СІЗО. За його ймовірного спільника заставу 714 тис. грн внесли ще 27 липня.

23 липня в НАБУ підтвердили обшуки у голови Харківської облради Артура Товмасяна, однак спростували інформацію про його затримання.

Хто такий Артур Товмасян?

40-річний Артур Товмасян з квітня 2020 року очолював Харківську райдержадміністрацію. До того працював на різних посадах в органах юстиції, в тому числі очолював Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Запорізькій області і був заступником начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби в Харківській області.

11 грудня депутата від партії «Слуга народу» Артура Товмасяна було обрано головою обласної ради. він був єдиним претендентом на цю посаду.