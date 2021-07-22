Працівники НАБУ прибули до Будинку рад близько 18:30 четверга і проводять обшуки

Заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката викрили на хабарі у 1 млн 50 тис. грн.

Як розповіли в Національному антикорупційному бюро у четвер, 22 липня, зловмисники вимагали гроші від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді.

Хабар чиновнику передавали частинами, після отримання останнього траншу у 350 тис. грн учасників корупційного злочину й викрили.

Наразі вирішують питання про повідомлення їм про підозру. Перевіряється інформація про причетність до вчиненого злочину інших осіб.

Зазначимо, що з грудня 2020 року Харківську облраду очолює член партії «Слуга Народу» Артур Товмасян. Як повідомляють правоохоронці, затримали саме одного з його заступників. Кого саме, наразі не уточнюють.

Більше деталей у НАБУ обіцяють повідомити згодом.

Раніше сьогодні місцевий сайт «Depo.Харків» з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомляв про обшуки у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

За даними співрозмовника видання, близько 10 працівників НАБУ прибули до Будинку рад сьогодні, 22 липня, о 18:30. Зараз слідчі дії проводяться на третьому поверсі Будинку рад, де знаходиться кабінети керівників Харківської обласної ради.