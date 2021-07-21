Прокурора затримали на гарячому, в його автомобілі вилучили гроші

На хабарі затримали прокурора відділу Львівської обласної прокуратури. За суму 2 тис. доларів США він начебто обіцяв полагодити питання щодо кримінального провадження проти поліцейського за підробку адмінпротоколу.

«Прокурор, будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою, службового підроблення та зловживання впливом (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 369-2 КК України), одержав від особи 2 тис. доларів США неправомірної вигоди за нескасування постанови про закриття цього провадження», – повідомили в Офісі генпрокурора ввечері 21 липня.

Гроші, які йому передали, вилучили в автомобілі. Як видно з фото, затримання відбулося неподалік Привокзальної.

У ДБР уточнили, що хабар прокурор отримав від поліцейського за обіцянку не скасовувати постанову про закриття кримінального провадження: «У червні-липні 2021 року прокурор запропонував працівнику поліції допомогти уникнути кримінальної відповідальності. Поліцейський був фігурантом у справі за фактом підробки адмінпротоколу, яку розслідували слідчі Теруправління ДБР Львова, а прокурор виступав процесуальним керівником».

Прокурора затримали, найближчим часом йому оголосять підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ та оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування проводять слідчі ДБР.