Львівський суддя уникнув покарання за хабар, бо СБУ передчасно знищила матеріали його справи

Колишній суддя Залізничного суду Львова Ігор Ганич, якого 10 років тому затримали за хабарництво, відсудив 605 тис. грн моральної та майже 500 тис. грн матеріальної компенсації від держави – загалом 1,1 млн грн.

Таке рішення ухвалив Луцький міськрайонний суд 6 липня цього року, повідомляє «Судовий репортер».

Кримінальну справу проти Ганича відкрили ще у 2011 році за двома епізодами хабарництва: 2400 гривень за нерозірвання шлюбу і 400 тис. грн за призначення покарання, не пов’язаного із позбавленням волі.

У 2014 році суддю засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ухвалою Апеляційного суду Волинської області вирок скасовано, а справу направлено Генеральному прокурору України для додаткового розслідування.

Згодом у 2015 році Луцький міськрайонний суд повторно визнав суддю винним і призначив вісім років в’язниці. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду справу направлено на новий розгляд до апеляційної інстанції. У січні 2018 року Апеляційний суд Волинської області скасував вирок і закрив провадження у зв’язку із невстановленням доказів для доведення винуватості в суді. Це рішення у лютому 2019 року підтримав Верховний Суд.

Ключовою підставою для виправдання судді стало те, що СБУ у лютому 2014 року знищила матеріали оперативно-розшукової справи. Серед них були процесуальні документи, якими надавалася згода на спостереження за суддею, передусім – на приховану зйомку моментів отримання хабара. Оскільки самих документів не було, то всі докази, на яких були зафіксовані розмови про хабарі та моменти отримання грошей, суд не міг брати до уваги.

Далі Ігор Ганич звернувся до суду про виплату йому моральної та матеріальної компенсації за час перебування під слідством і судом. Він оцінив моральну шкоду у 2,75 млн грн. Також просив компенсувати йому 670 тис. грн втраченої внаслідок відсторонення від посади суддівської винагороди та відшкодувати витрати, пов’язані із розглядом кримінальної справи.

У результаті суд вирішив задовольнити позов частково – стягнути з державного бюджету на користь Ігоря Ганича 605 тис. грн моральної шкоди та майже 500 тис. грн матеріальної шкоди. Також Ганичу компенсували майже 5 тис. грн на залізничні квитки, коли він їздив до Верховного Суду.

Ігор Ганич був призначений на посаду судді ще у 1987 році. Формально з посади судді пішов у відставку у грудні 2017 року, хоча з 2011 року після відкриття кримінальної справи рішення не ухвалював і був відсторонений.