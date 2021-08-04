Голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна, якого підозрюють в отриманні хабаря в розмірі понад 1 млн грн, виключили з фракції «Слуга народу». Про це повідомив заступник голови Харківської ОДА, депутат облради від «Слуги народу» Роман Семенуха, пише «Інтерфакс-Україна».

«Через півтори години після того, як стало відомо, що йому оголошено про підозру, було зібрано позачергове засідання фракції і Товмасяна виключили. Рішення було ухвалено одноголосно», — заявив він.

За словами Семенухи, на засіданні Товмасян був відсутній.

«Його самого не було. Були майже всі, за винятком 2–3 депутатів. Товмасян подав письмову заяву про призупинення членства у фракції, але ми її не розглядали, оскільки вже ухвалили рішення про виключення. Просто взяли до відома», – додав заступник голови ОДА.

Окрім цього, Семенуха розповів, що запропонував звернутися до депутатів з інших фракцій та зібрати позачергову сесію облради, і колеги підтримали його ініціативу.

«Було ухвалено рішення, що в разі розгляду на позачерговій сесії питання про нового керівника облради, ми будемо пропонувати на цю посаду Олександра Попова», – зауважив він.

Як інформував ZAXID.NET, детективи НАБУ повідомили главу Харківської обласної ради Артура Товмасяна про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.

Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.