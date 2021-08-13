Дмитро Верзілов заявив, що став жертвою обману партії ОПЗЖ

Міський голова Часового Яру Донецької області Дмитро Верзілов у п’ятницю, 13 серпня, оголосив про відставку. Причиною такого кроку він назвав відсутність підтримки з боку партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ), від якої він балотувався. Про це Верзілов заявив на прес-конференції, повідомило «Громадське».

За словами Верзілова, після обрання на посаду міського голови, керівництво ОПЗЖ обіцяло йому підтримку, але так і не зробило цього.

«Не побачив жодної підтримки згори для розв'язань проблем міста, тому що місту потрібна зарплата, робота. Це свідчить про те, що в лідерів, які сидять у Верховній Раді, в лідерів партії “Опозиційна платформа – За життя”, мабуть, подвійні стандарти в роботі», – сказав мер Часового Яру.

Він також вважає, що ОПЗЖ насправді не хоче розв'язувати проблеми людей, а «думає про свої успіхи, збагачення, про якісь особисті проблеми, які їм потрібно вирішувати». Тому Верзілов повідомив, що також має намір скласти партійний квиток.

«Я як міський голова і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ. Саме тому я хочу, щоб люди знали правду й не повторювали моїх помилок. Партія ОПЗЖ – це партія подвійних стандартів. З трибун, сторінок та екранів кажуть одне, а насправді роблять інше», – написав Верзілов у Facebook, публікуючи фотокопію своєї заяви про відставку.

Після відставки мера Часового Яру (яку ще має схвалити міськрада) його обов’язки буде виконувати секретар міськради Сергій Чаус. А протягом 90 днів Верховна Рада, згідно із законом, має призначити дату позачергових місцевих виборів.

Верзілов заявив про відставку після обшуків у приміщенні мерії Часового Яру і затримання свого заступника мера Олександра Щекодіна на отриманні хабара. Однак міський голова стверджує, що його рішення піти з посади з цими подіями не пов’язане.