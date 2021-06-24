Калуська міська рада залишила мера Андрія Найду на посаді

Депутати Калуської міської ради не змогли відправити у відставку міського голову Андрія Найду, який подав заяву через стан здоров'я. На сесії міської ради, яка відбулась у четвер, 24 червня, його заяву підтримали лише 6 депутатів з 38.

Нагадаємо, у вівторок, 22 червня, 42-річний міський голова Калуша Андрій Найда заявив, що подає у відставку через стан свого здоров'я. Заяву про відставку зареєстрували у виконавчому комітеті винесли на розгляд сьогоднішньої сесії.

Як повідомляють «Вікна», під час розгляду заяви депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Очкур запропонувала колегам не голосувати за відставку мера.

«Ви почали хороші нові починання: відкритість, доступність... Пропонуємо лікарняний, відпустку і повертайтеся до громади. Фракція «Європейської солідарності» закликає колег утримуватися», - заявила Ірина Очкур.

«Не треба робити цього кроку, дуже прошу. Я вже проходив ці кроки, прошу підтримати», — відповів на це Андрій Найда.

У підсумку депутати заяву міського голови не підтримали. «За» проголосувало лише 6 депутатів з 38. Більшість — не голосували або утрималися.

Андрій Найда обраний міським головою Калуша на виборах у жовтні 2020 року. Балотувався від партії ВО «Свобода».