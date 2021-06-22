Калуська громада 24 червня залишиться без міського голови

У вівторок, 22 червня, міський голова Калуша Андрій Найда заявив, що подає у відставку через стан свого здоров'я. Заяву про відставку зареєстрували у виконавчому комітеті, її винесуть на розгляд сесії Калуської міської ради вже 24 червня.

Про свою відставку 42-річний мер-«свободівець» оголосив під час засідання депутатської комісії з питань законності Калуської міськради. На відеозаписі засідання комісії, опублікованому виданням «Вікна», Андрій Найда пояснює, що складає повноваження через стан свого здоров'я, але не озвучує деталей.

«Причини заявив – це по стану здоров'я. Що це таке, це моя конфіденційна інформація, яка не вимагається подаватися до такої заяви. Особиста заява [про відставку] є, вона підписана і я би просив взяти її до відома», – заявив мер Калуша.

Він також пояснив, що планує повернутися на трубний завод, яким керував до обрання на посаду міського голови. Після того, як відставку мера приймуть депутати, Верховна Рада має оголосити про проведення виборів мера у Калуші. До моменту набуття повноважень нового мера обов’язки міського голови Калуша здійснюватиме секретар Калуської міської ради Віктор Гільтайчук.