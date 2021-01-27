У Калуші Івано-Франківської області на рахунки комунального підприємства «Водотеплосервіс» наклали арешт, повідомив міський голова Андрій Найда.

Він опублікував скан-копію відповідної постанови і зауважив, що вона стосується рішень Господарського суду про стягнення боргів комунального підприємства за 2006-2014 роки.

Найда нагадав, що були звернення до Прем’єр-міністра та Верховної Ради про врегулювання фінансової ситуації на «Водотеплосервісі». Зокрема, влада Калуша зазначала, що з метою врегулювання ситуації на підприємстві у 2018 році тарифи на водопостачання в місті були збільшені майже удвічі. Але критичним для роботи підприємства стало запровадження ринку електроенергії у 2019 році, йшлося у зверненні, яке 31 грудня виконком Калуської міськради до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і деяких народних депутатів.

Станом на 1 грудня 2020 року борги комунального підприємства становили майже 530,5 млн грн. Калуська міська рада просила допомогу з держбюджету та інших джерел, а також взяла на себе зобов’язання встановити економічно обгрунтовані тарифи на послуги комунального підприємства, які включатимуть інвестиційну складову.

КП «Водотеплосервіс» надає послуги централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення для потреб населення, підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання Калуша.