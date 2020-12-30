За поточний рік борг кожного українця зріс на 13,1 тис. грн – до 60,99 тис. грн. Головним чинником збільшення боргового навантаження стали зовнішні та внутрішні запозичення, які зробив уряд упродовж 2020 року.

Згідно з підрахунками економістів неурядової організації CASE Ukraine, станом на 30 грудня державний борг сягнув 2,5 трлн грн або 89,6 млрд доларів, це 62,5% ВВП.

За рік борговий приріст становив 532,9 млрд грн – це більше, ніж сукупні видатки на пенсії за 2020 рік (бюджет Пенсійного Фонду України цьогоріч – 489,6 млрд грн).

«Третина приросту боргу відбулась внаслідок внутрішніх запозичень. Решта – зовнішні запозичення (4,2 млрд доларів чистими), та курсова різниця», – йдеться в повідомленні CASE Ukraine.

Наприкінці грудня борг кожного українця сягнув 60,99 тис. грн – це на 13,1 тис. грн більше, ніж рік тому.

«Наступний рік обіцяє ще більше запозичень і подальше зростання боргу платника податків», – зазначили економісти.

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CASE Ukraine наголосила, що в оцінках боргового навантаження враховані 300 млн доларів цільового кредиту від Світового Банку на виконання проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», проте не відображені можливі додаткові державні гарантії на позики, які могли бути надані у грудні.

Як повідомляла аналітична платформа VoxUkraine, на початку 2019 року загальний державний борг, включно з боргами приватних компаній, гарантованими державою, становив 2,141 трлн грн або ж 50,7 тис. грн на одну людину.

Нагадаємо, державний борг – це сума всіх боргових зобов’язань держави щодо повернення отриманих та непогашених запозичень. До нього належить заборгованість уряду, регіональних та місцевих органів влади, а також борги усіх корпорацій з державною участю, пропорційно частці держави в їхньому капіталі. Згідно з критеріями ЄС, сума державного боргу не повинна перевищувати 60% номінального валового внутрішнього продукту (ВВП).

60,99 тис. грн боргу на одну людину не означає, що кожен українець має їх повернути «живими» грішми. Близько 60% доходів держави становлять сплачені українцями податки. Це як прямі податки – ПДФО, єдиний податок, так й посередні, наприклад, акциз та ПДВ, які включені до вартості товарів та послуг. Держава повертає борги зокрема коштом податків, зібраних з фізичних осіб, або ж роблячи нові запозичення.

До слова, понад три чверті планових доходів розширеного державного бюджету 2021 року становитимуть податки від покупок і трудової діяльності українців.