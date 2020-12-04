Верховна Рада підтримала податкові послаблення на час карантину
Нардепи проголосували за закон про списання податкових боргів до 3060 грн
Економіка — Юрій Братюк, сьогодні, 14:510
Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроект №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.
За законопроект №4430, яким внесли зміни до Податкового кодексу, проголосували 302 депутати. Він передбачає:
- платникам податків спишуть податковий борг, якщо він не перевищує 3060 грн і не був погашений станом на 1 листопада 2020 року;
- податковий борг платників податків – фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує 6800 гривень, відтермінують до 29 грудня 2020-го;
- спишуть пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати податкового боргу;податкова не застосовуватиме заходи для стягнення боргу, якщо його сума не перевищує 3060 грн;
- матеріальну допомогу не оподатковуватимуть податком на доходи фізосіб та податком на прибуток;
- платники єдиного податку I групи не сплачуватимуть цей податок у грудні 2020-го та в січні-травні 2021 року.
До цього Верховна Рада прийняла законопроект №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.
Згідно із прийнятим законом, фізичні особи-підприємці в Україні отримають по 8 тис. грн компенсації в разі введення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів
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