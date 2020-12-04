Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроект №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

За законопроект №4430, яким внесли зміни до Податкового кодексу, проголосували 302 депутати. Він передбачає:

платникам податків спишуть податковий борг, якщо він не перевищує 3060 грн і не був погашений станом на 1 листопада 2020 року;

податковий борг платників податків – фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує 6800 гривень, відтермінують до 29 грудня 2020-го;

спишуть пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати податкового боргу;податкова не застосовуватиме заходи для стягнення боргу, якщо його сума не перевищує 3060 грн;

матеріальну допомогу не оподатковуватимуть податком на доходи фізосіб та податком на прибуток;

платники єдиного податку I групи не сплачуватимуть цей податок у грудні 2020-го та в січні-травні 2021 року.

До цього Верховна Рада прийняла законопроект №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Згідно із прийнятим законом, фізичні особи-підприємці в Україні отримають по 8 тис. грн компенсації в разі введення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів