У четвер 4 грудня, Верховна Рада схвалила законопроект про виплату компенсацій для ФОПів у разі запровадження локдауну.

За основу і в цілому законопроект №4429 підтримали 297 парламентаріїв.

Згідно із прийнятим законом, фізичні особи-підприємці в Україні отримають по 8 тис. грн компенсації в разі введення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

У четвер 4 грудня, Верховна Рада схвалила за основу і в цілому законопроект №4429. Закон підтримали 297 парламентаріїв.

Документ пропонує забезпечити в 2020-2021 роках за рахунок держбюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити частину зарплати або доходу в разі введення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Передбачена виплата одноразової матеріальної допомоги бізнесу для збереження робочих місць найманих працівників, а також одноразова компенсація витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Для бізнесу, роботу якого призупинили через карантин, на період дії карантину і протягом одного місяця з дня його закінчення продовжується дія договорів оренди державного та комунального майна, термін дії яких закінчується в період дії карантину або обмежувальних заходів.

Закон скасовує стягнення орендної плати за договорами оренди державного та комунального майна в період дії карантину або обмежувальних заходів для бізнесу, діяльність якого була заборонена в зазначений період.

Крім того, на час карантину і після його закінчення не будуть припиняти дію і анулювати ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії.

До страхового стажу особи будуть включати період, протягом якого вона отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину через пандемію коронавірусу.

Виплату у розмірі 8 тис. грн не отримають наймані працівники, за яких не нараховано ЄСВ за третій квартал 2020 року, а також ті, які працюють за сумісництвом, або отримують зарплату більше тридцяти тисяч гривень на місяць.

Для ФОПів, які є застрахованими особами, допомога не надається у випадках, якщо період їх державної реєстрації та сплати ЄСВ становить менше трьох місяців, а також у випадку, якщо на дату набрання чинності цим законом їх діяльність припинено.

Крім того, виплата одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування, не надається, якщо у суб’єкта господарювання на дату набрання чинності цим законом є заборгованість зі сплати ЄСВ.