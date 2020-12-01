Ухваленню нового закону про касові апарати для ФОПів передували кількатижневі протести підприємців

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект про фіскалізацію для фізичних осіб-підприємців, яким перенесла на 1 січня 2022 року обов'язкове застосування касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій, включно з програмними, встановленими на смартфон) для ФОПів другої-четвертої груп платників єдиного податку, якщо їх річний дохід не перевищує встановлений для першої групи граничний обсяг доходу. За доопрацьований і зареєстрований у вівторок, 1 грудня законопроект проголосували в цілому 319 народних депутатів.

Як пише «Інтерфакс-Україна», законопроект визначає максимальні обсяги доходів для першої-третьої груп платників єдиного податку в співвідношенні до мінімальної заробітної плати (перша група – 167 МЗП замість 1 млн грн, друга – 834 МЗП замість 5 млн грн, третя – 1167 МЗП замість 7 млн грн). Документ також скасовує механізм кешбеку (компенсації покупцям за порушення при розрахункових операціях).

Крім того, скасовуються штрафи за невідповідність готівки в касі сумі, яка зазначена в денному звіті РРО, а також за відсутність попереднього програмування товарів в РРО.

Крім того, документ продовжує на рік, до 2022-го року, застосування знижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог застосування РРО.

Також, як повідомила «Економічна правда», новий закон зменшує список ризикових видів діяльності й залишає чинним мораторій на перевірки під час карантину.

Нагадаємо, з 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО для певних видів діяльності II-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку II-IV груп.

Ухваленню нового закону передували масові акції протесту підприємців, які проходили як біля будівлі Верховної Ради, так і в регіонах.