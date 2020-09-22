Понад 100 підприємців пікетують Львівську ОДА

Близько сотні представників малого бізнесу перекрили рух на вул. Винниченка біля адмінбудівлі Львівської ОДА у вівторок, 22 вересня. Протестувальники заявили про утиски їхніх прав і вимагають залишити для них спрощену систему оподаткування.

О 10:00 вівторка під стінами ЛОДА зібралось більше сотні підприємців – представників малого бізнесу, які вимагають у депутатів Львівської облради ухвалити звернення до парламенту щодо термінового розгляду законопроектів 3853-1(2) та 3993, які стосуються спрощеної системи оподаткування для малого бізнесу.

Також протестувальники планують передати голові ЛОДА Максиму Козицькому звернення з вимогою не допустити утисків прав підприємців під час карантину. Зокрема, вони вимагають не зобов'язувати їх встановлювати касові апарати.

Протестувальники перекрили рух на вул. Винниченка і поліція скеровує автомобілі вул. Підвальною. Через акцію протесту на вул. Підвальній, площі Митній та на початку вул. Личаківської утворились затори.

Нагадаємо, ще торік народні депутати ухвалили закони, які зобов’язують ФОПів використовувати касові апарати. Це викликало критику з боку підприємців. Однак і уряд, і Офіс президента запевняють, що замість купівлі та встановлення дорогих касових апаратів підприємці зможуть використовувати спеціальні мобільні додатки, які видаватимуть електронні чеки.

P.S. О 12:00 рух вулицею Винниченка відновили. Згодом учасники акції на півгодини перекрили вул. Городоцьку біля ТЦ «Магнус».