Товмасяну про підозру в одержанні 1,05 млн грн хабара

Вищий антикорупційний суд обрав голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,9 млн грн. Його підозрюють у хабарництві. Про це йшлося у трансляції засідання суду.

Підозрюваний зобов'язаний внести заставу протягом 5 днів. Також Товмасян зобов'язаний з'являтися до суду за першим викликом, не спікатися з іншими фігурантами справи, не виїжджати з Харківської області і здати закордонні паспорти.

Зазначимо, прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 млн грн. Адвокати Товмасяна стверджують, що підозра є необґрунтованою, а сума застави – «непомірною». Вони просили про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Сам Товмасян своєї провини не визнає.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 4 серпня повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в одержанні 1,05 млн грн хабара.

За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада.

Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.