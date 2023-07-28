За запитом ДБР у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління банку «Фінанси та Кредит», який є спільником власника банку Костянтина Жеваго, підозрюваного у відмиванні понад 100 млн доларів США. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Наразі працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну. Правоохоронці не називають ім'я затриманого, за даними УП йдеться про Сергія Борисова.

Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку «Фінанси та кредит» ще 27 вересня 2019 року. Також підозри оголосили низці топ-менеджерів банку. 9 жовтня 2019 року повідомлялося, що бізнесмена оголосили в розшук по Україні.

В липні 2021 року ДБР повідомило, що Жеваго оголошено у міжнародний розшук Інтерполу. 27 грудня 2022 року поліція Франції затримала Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель. Суд у Шамбері за поданням ДБР виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго. Жеваго запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії. Суд надав йому таку можливість.