Яхта олігарха-втікача Костянтина Жеваго перебуває в Дубаї на обслуговуванні

Розкішна яхта арештованого у Франції за запитом України бізнесмена Костянтина Жеваго перебуває у столиці Об’єднаних Арабських еміратів. На її бортах нанесено величезну літеру Z, яка є символом війни Росії проти України. Яхту Жеваго знайшли журналісти NV.

Як йдеться в публікації, ефектна біла 65-метрова яхта вартістю 70 млн доларів з декількома рівнями-палубами та величезними провокативними літерами Z на бортах та кормі перебуває на стоянці в марині Дубая, що в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зазначимо, що навесні 2022 року та сама яхта перебувала біля берегів Монако, куди вона прибула з іспанської Пальма-де-Майорки. А ще раніше яхта перебувала на острові Ібіца. Тоді її виявили журналісти «Української правди».

Прес-служба Жеваго підтвердила, що яхта справді перебуває в Дубаї, тоді як її власник продовжує перебувати у Франції.

«Морське судно дійсно наразі знаходиться в Дубаї на плановому технічному обслуговуванні відповідно до стандартів та вимог Міжнародної Морської Організації (IMO), яке повинно здійснюватися кожні 3−5 років», — пояснили у прес-службі Жеваго.

Там нагадали, що літера Z на яхті асоціюється з першою літерою прізвища олігарха, написаного англійською мовою (Zhevago) і забирати її звідти не будуть. Там зазначили, що яхту так назвали в момент її проектування та будівництва ще до 2014 року.

Схоже, саме яхта Z, оціночна вартість якої складає близько 70 млн доларів, включена до переліку активів бізнесмена, арештованих рішенням українських суддів разом з акціями його підприємств, десятками об'єктів нерухомості та гелікоптером у справі про розтрату 113 млн банку «Фінанси та Кредит». Принаймні, до переліку арештованого майна співвласника Ferrexpo, який раніше публікувало Державне бюро розслідувань, додана і неназвана яхта.

Банк, через справу якого Жеваго став фігурантом кримінального провадження, належав йому до 2015 року, допоки НБУ не відніс його до неплатоспроможних і не ліквідував. Самого бізнесмена ще в 2019-му році Генпрокуратура оголосила у всеукраїнський розшук, а в липні 2021-го – у міжнародний. Після цього, в кінці грудня 2022-го року, французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель. Згодом тамтешній суд не погодився екстрадувати бізнесмена на батьківщину – мовляв, країна перебуває у стані війни і «…не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи».

У 2023 році Господарський суд Києва заарештував активи бізнесмена на 46 млрд грн. Відповідний позов про відшкодування збитків банку та його кредиторів у січні подав Фонд гарантування вкладів фізосіб. Завершення ж низки юридичних процесів у французьких правоохоронних органах триває. Наразі Жеваго не може залишати материкову Францію.