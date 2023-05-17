Зараз Костянтин Жеваго перебуває у Франції, де у грудні 2022 року його було затримано

У Швейцарії арештували понад 113 млн доларів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго. Про це у середу, 17 травня, повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними Бюро, арешт здійснено в межах розслідування про розтрату коштів банку «Фінанси та кредит» з боку Жеваго та його спільників, що завдало шкоди інтересам держави та вкладників фінустанови.

«Заарештовано майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості», – йдеться у повідомленні.

Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

У ДБР отримали повідомлення від швейцарських органів, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів. Зараз бюро вживає заходи щодо передання арештованих коштів за сприяння швейцарської сторони до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Ці гроші були арештовані за ухвалою Печерського райсуду Києва від 26 жовтня 2022. ДБР співпрацює зі швейцарськими органами юстиції над поверненням заарештованих активів олігарха-втікача в Україну.

Зараз Жеваго перебуває у Франції, де у грудні 2022 року його було затримано місцевими правоохоронцями за запитом ДБР. 30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері винесла судове рішення, яким відмовила в задоволені клопотання про екстрадицію бізнесмена, мотивуючи своє рішення тим, що «запитуюча держава, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі забезпечити суд, що гарантує основні свободи».