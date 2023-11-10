Жеваго затримали у Франції ще в грудні 2022-го за запитом ДБР у справі про розтрату 113 млн доларів банку «Фінанси та Кредит»

Верховний суд Франції остаточно відмовив в екстрадиції до України бізнесмена Костянтина Жеваго, якого підозрюють у розтраті грошей банку «Фінанси та Кредит». Першим про це 10 листопада повідомило агентство Reuters.

Суд закрив справу та зняв усі обмеження на пересування власника Ferrexpo – швейцарської компанії, що займається гірничодобувною промисловістю в Полтавській області. Своє рішення судді обґрунтували воєнним станом в Україні й тим, що є «реальний ризик кричущої відмови у правосудді» за нинішніх обставин. Рішення суду є остаточним.

Згодом Офіс генпрокурора зазначив, що українські правоохоронці продовжують взаємодіяти із компетентними органами Франції щодо українського мільярдера Костянтина Жеваго, стосовно якого в Україні є ще одна підозра. В ОГП підтвердили, що за інформацією французької сторони, суд касаційної інстанції залишив в силі рішення апеляційного суду міста Шамбері про відмову у задоволенні запиту про видачу Україні колишнього народного депутата, який перебуває на території Французької Республіки.

Прокурори нагадують, що рішення апеляційного суду Шамбері було обґрунтовано тим, що Україна, перебуваючи у стані війни, «була змушена відступити від виконання обов’язків за міжнародними договорами, у тому числі в частині права на справедливий судовий розгляд та права на захист», і не може, на думку суду, гарантувати, що особа постане перед судом, який забезпечує основні процесуальні гарантії та право на захист, яких дотримується Французька Республіка.

Водночас в ОГП нагадують, що щодо Жеваго детективи НАБУ за процесуального керівництва САП здійснюють ще одне розслідування – за підозрою у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного суду України (ч. 4 ст. 369 ККУ). Зокрема 28 липня 2023 року французька сторона вручила фігуранту повідомлення про підозру у цьому провадженні.

З Костянтином Жеваго пов’язують гірничодобувну групу Ferrexpo. За даними Forbes, у 2022 році бізнесмен увійшов у п’ятірку найзаможніших українців. Тогоріч його статки сягнули 1,4 млрд грн. Ще із 2019 року Жеваго не повертався в Україну, пішов із посади гендиректора Ferrexpo і керує нею дистанційно, зазначає «Forbes Україна». Крім того, із 1998-го до 2019 року Жеваго обирався до Верховної Ради. В Україні Жеваго підозрюю у розтраті грошей банку «Фінанси та Кредит», чим було завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Нині накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних із ним компаній. Це, зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також арештовано майно інших підприємств, які пов’язані з бізнесменом. Серед іншого це: 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, гелікоптер, яхта.