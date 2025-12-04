На Львівщині 64-річний водій позашляховика уник покарання за смертельну ДТП біля Золочева
Водій авто Hyundai Tucson не надав перевагу автопоїзду, що рухався по головній дорозі
Золочівський районний суд Львівської області виніс вирок 64-річному водію автомобіля марки Hyundai Tucson, який у листопаді 2024 року спричинив смертельне ДТП на трасі Львів-Тернопіль, внаслідок якого загинула 59-річна пасажирка Hyundai. Суд призначив йому 1 рік іспитового строку без позбавлення права керування транспортним засобом.
За матеріалами справи, аварія сталася 4 листопада 2024 року в місті Золочів на вул. Промисловій у напрямку автодороги Львів-Тернопіль. 64-річний мешканець Тернопільської області Віктор Колісник за кермом Hyundai Tucson перевищив швидкість та виїхав з другорядної дороги на нерегульоване перехрестя. Водій не надав перевагу вантажівці Mercedes-Benz, внаслідок чого відбулося зіткнення. Рухаючись по інерції, автопоїзд винесло на зустрічну смугу, де ним керував 37-річний мешканець Рівненщини, який зіткнувся з легковим авто марки Mercedes-Benz. У результаті отриманих травм 59-річна пасажирка авто Hyundai Tucson загинула на місці.
У суді Віктор Колісник повністю визнав свою провину у вчиненні ДТП, щиро розкаявся та попросив призначити мінімальне покарання з випробувальним терміном, без позбавлення права керування.
Суддя Володимир Сивак визнав Віктора Колісника винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), призначив йому 5 років тюрми, але звільнив від тюремного ув’язнення, встановивши іспитовий строк терміном на 1 рік, без позбавлення права керувати транспортним засобом. Також він повинен сплатити 45 тис. грн на користь держави за проведені експертизи. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.