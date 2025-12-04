Внаслідок аварії на трасі Львів-Тернопіль загинула 59-річна жінка

Золочівський районний суд Львівської області виніс вирок 64-річному водію автомобіля марки Hyundai Tucson, який у листопаді 2024 року спричинив смертельне ДТП на трасі Львів-Тернопіль, внаслідок якого загинула 59-річна пасажирка Hyundai. Суд призначив йому 1 рік іспитового строку без позбавлення права керування транспортним засобом.

За матеріалами справи, аварія сталася 4 листопада 2024 року в місті Золочів на вул. Промисловій у напрямку автодороги Львів-Тернопіль. 64-річний мешканець Тернопільської області Віктор Колісник за кермом Hyundai Tucson перевищив швидкість та виїхав з другорядної дороги на нерегульоване перехрестя. Водій не надав перевагу вантажівці Mercedes-Benz, внаслідок чого відбулося зіткнення. Рухаючись по інерції, автопоїзд винесло на зустрічну смугу, де ним керував 37-річний мешканець Рівненщини, який зіткнувся з легковим авто марки Mercedes-Benz. У результаті отриманих травм 59-річна пасажирка авто Hyundai Tucson загинула на місці.

У суді Віктор Колісник повністю визнав свою провину у вчиненні ДТП, щиро розкаявся та попросив призначити мінімальне покарання з випробувальним терміном, без позбавлення права керування.

Суддя Володимир Сивак визнав Віктора Колісника винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), призначив йому 5 років тюрми, але звільнив від тюремного ув’язнення, встановивши іспитовий строк терміном на 1 рік, без позбавлення права керувати транспортним засобом. Також він повинен сплатити 45 тис. грн на користь держави за проведені експертизи. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.