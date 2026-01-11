Цієї ночі РФ випустила по Україні 154 БпЛА

У неділю, 11 січня, Рівненщина та Житомирщина зазнали повітряної атаки з боку Росії. Унаслідок ударів є поранені та пошкодження критичної та цивільної інфраструктури. Про це повідомили начальники Рівненської ОВА Олександр Коваль та Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

У Рівненській області зафіксували ушкодження цивільної інфраструктури.

«Люди, за попередньою інформацією, не постраждали… Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків», – написав Олександр Коваль.

Зауважимо, пізно ввечері 10 січня та під ранок 11 січня Повітряні сили оголошували тривогу для Сарненського та Вараського районів Рівненщини.

Мешканці Сарненського району повідомили, що чули низку вибухів в районі Сарн вранці неділі.

Також вночі було атаковано об’єкти критичної інфраструктури в Житомирській області. Наразі відомо про двох травмованих працівників. Їх госпіталізували до медзакладу в стані середнього ступеня важкості.

«Також виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще одної наразі триває», – написав Віталій Бунечко.

Атака на Україну 11 січня – що відомо

Повітряні сили знешкодили 125 зі 154 випущених РФ безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях.

Військові зазначили, що станом на 08:00 повітряна атака триває, в небі є кілька ворожих дронів.