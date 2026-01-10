У ніч на 10 січня росіяни здійснили чергову масовану атаку БпЛА на Дніпропетровську область. Сили протиповітряної оборони збили 27 безпілотників над регіоном, утім зафіксовані наслідки удару на кількох локаціях. Про це повідомив Олександр Ганжа, керівник Дніпропетровської ОВА.

«У Кривому Розі та районі виникли пожежі. Понівечена інфраструктура. Сталися відключення світла. Постраждали двоє людей: 44-річний чоловік та 58-річна жінка», – ідеться в повідомленні.

Окрім цього, пошкоджень зазнала інфраструктура у Дніпрі. У місті та районі – перебої з електропостачанням. Також сталася пожежа в гаражному кооперативі. Два гаражі зруйновані, ще 27 – побиті. Через ворожу атаку постраждав 34-річний чоловік.

«Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до відновлювальних робіт», – зазначив Ганжа.

Керівник Дніпропетровщини повідомив, що в Самарівському районі пошкоджений приватний будинок.

Під ударом була і Нікопольщина. Агресор застосовував FPV-дрони по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.

Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину 10 січня (Фото Олександра Ганжі)

Додамо, у ніч на 10 січня російські окупанти запустили по Україні одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 121 ударний безпілотник. Сили ППО знешкодили 94 БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА на 15 локаціях.