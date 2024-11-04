Аварія тимчасово заблокувала рух дорогою

Ввечері 4 листопада на об’їзній дорозі Золочева на Львівщині сталася смертельна аварія. Близько 19:00 у ДТП потрапило шість транспортних засобів. Аварія повністю заблокувала рух.

Як повідомив місцевий сайт Zolochiv.net, за попередньою інформацією, внаслідок ДТП одна людина загинула, троє травмовані.

Як видно з відео, в аварію потрапили вантажівка та кілька легкових автомобілів, один з них перекинувся на дах.

Всю детальну інформацію – причини і учасників ДТП – встановлюють слідчі. Рух на ділянці дороги тимчасово ускладнений.