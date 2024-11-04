Внаслідок масштабної ДТП на трасі Львів-Тернопіль є загиблі і травмовані
Аварія тимчасово заблокувала рух дорогою
Ввечері 4 листопада на об’їзній дорозі Золочева на Львівщині сталася смертельна аварія. Близько 19:00 у ДТП потрапило шість транспортних засобів. Аварія повністю заблокувала рух.
Як повідомив місцевий сайт Zolochiv.net, за попередньою інформацією, внаслідок ДТП одна людина загинула, троє травмовані.
Як видно з відео, в аварію потрапили вантажівка та кілька легкових автомобілів, один з них перекинувся на дах.
Всю детальну інформацію – причини і учасників ДТП – встановлюють слідчі. Рух на ділянці дороги тимчасово ускладнений.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter