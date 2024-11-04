21-річний водій не впорався з керуванням

У неділю вночі, 3 листопада, на автодорозі Кам’янка-Бузька-Жовква, у селі Верни Львівського району, трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення автомобіля ВАЗ з деревом є троє травмованих та один загиблий. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій легковика ВАЗ, 21-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням – автомобіль виїхав за межі проїзної частини та в'їхав у дерево. Кермувальник отримав тілесні ушкодження, йогогоспіталізували.

Також внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів, віком 20 та 29 років. Їх теж доставили долікарні. 21-річний житель Львівського району загинув на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події.