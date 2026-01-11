Пожежа на вежі зв'язку російської 5-ї дивізії ППО

У Московській області партизани спалили вежу зв’язку російського військового підрозділу протиповітряної оборони. Про це в неділю, 11 січня, повідомив військовий рух українців і кримських татар «Атеш».

Агенти руху завдали удару по елементу системи протиповітряної оборони 5-ї дивізії ППО у складі зенітних ракетних військ ВКС РФ.

«Ми знищили вежу зв’язку військового підрозділу. Ця вежа була пунктом комунікації та управління підрозділу ЗС РФ. Вона забезпечувала захищений радіорелейний зв’язок для оперативного обміну інформацією та наказами між командуванням і підлеглими підрозділами ППО», – пояснили в повідомленні.

Окрім того, вежа слугувала для розміщення апаратури радіоелектронної розвідки та перехоплення сигналів, що критично важливо для отримання інформації та загального контролю ситуації в регіоні.

У русі додають, що знищення цього вузла зв’язку послаблює потенціал ППО в центральному регіоні Росії. Порушена координація, управління та втрата розвідувальних даних роблять всю систему менш ефективною та вразливою.