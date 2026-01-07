Агент підпалив вежу зв'язку в Курську

Агент партизанського руху знищив вежу зв'язку в Курську, вдаривши по військових і силових структурах Росії. Про це у середу, 7 січня, повідомив «АТЕШ».

Партизан провів успішну диверсію у Курську, знищивши важливу для росіян вежу зв'язку. Метою був ключовий комунікаційний вузол, яким активно користувалися численні дислоковані у місті військові та силові структури.

Партизани наголошують, що знищення цієї вежі відразу порушило комунікацію між такими ключовими об'єктами як 27 бригада РХБЗ, управління ФСБ Росії по Курській області, управління ФСВП по Курській області та безліч інших військових об'єктів.

«Ця операція є прямим ударом по внутрішній інфраструктурі режиму, показавши, що опір може бути скрізь. Порушення зв'язку між ключовими військовими частинами та управліннями у прикордонному регіоні ускладнює координацію дій окупаційних сил», – додають у дописі.

Нагадаємо, 27 грудня повідомляли, що агенти руху опору провели успішну диверсію в Запорізькій області, знищивши технічний модуль телекомунікаційної вежі.