Агенти провели успішну диверсію на стратегічному залізничному вузлі у Батайську

Агенти партизанського руху провели диверсію в Ростовській області Росії, паралізувавши ключовий залізничний вузол постачання окупаційної армії у районі Ростова-на-Дону. Про це у неділю, 21 грудня, повідомив «АТЕШ».

Агенти провели успішну диверсію на стратегічному залізничному вузлі у Батайську. Внаслідок підпалу релейних шаф порушена робота головного логістичного хаба, через який здійснюється постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках.

Місцерозташування проведеної диверсії

Партизани зазначили, що через цей вузол ворог переправляє військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою, паливом і зокрема боєприпасами. Зокрема, поставки йдуть для угруповань Росії на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках, а також у Криму.

«Диверсія створила ланцюгову реакцію затримок і зривів у поставках для окупантів. Порушення роботи станції Батайськ-Сортувальна призвело до логістичних проблем ворога. Тепер військові вантажі застряють у дорозі, а планування операцій окупантів опинилося під загрозою зриву», – додають у дописі.

Нагадаємо, 23 листопада агенти руху спротиву провели успішну диверсію в Ростові-на-Дону, знищивши електровоз, який перевозив військові вантажі.