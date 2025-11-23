Агенти руху спротиву провели успішну диверсію в Ростові-на-Дону, знищивши електровоз, який перевозив військові вантажі. Про це у неділю, 23 листопада, повідомив «АТЕШ».

«Наші агенти – військовослужбовці залізничних військ РФ – провели успішну диверсію в Ростові-на-Дону. Знищено електровоз, який перевозив військові вантажі», – йдеться у повідомленні.

Як розповідають у дописі, військовослужбовцям залізничних військ затримують виплати за участь у війні проти України, тому вони мстяться російському режиму. Зокрема, агенти «АТЕШ» щоденно передають дані щодо логістики росіян, проводять диверсії та саботаж, руйнуючи ланцюг постачання окупаційних військ.

Варто зазначити, що Ростов-на-Дону є головним розподільчим вузлом Південної та Східної угруповань. Тому знищення локомотива порушило графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та резервами.

Місцепроведення диверсії

Партизани наголошують, що людей, готових боротися з режимом, стає дедалі більше.

Нагадаємо, наприкінці жовтня – на початку листопада рух опору на території Росії провів операцію зі знищення чотирьох обєктів військової логістики росіян.