Партизани знищили чотири об'єкти військової логістики на території Росії
Рух опору знищив об'єкти у Вологді та Башкортостані
Рух опору на території Росії провів операцію зі знищення чотирьох обєктів військової логістики росіян. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки у неділю, 9 листопада.
За даними ГУР, наприкінці жовтня – на початку листопада представники руху опору на території Росії знищили об'єкти логістичної інфраструктури Росії, які застосовуються для підтримки російської армії.
«У місті Стєрлітамак у Башкортостані спалили обладнання трьох веж звʼязку, а під Волоґдою ― залізничну релейну шафу. Систематичне виведення з ладу таких об’єктів значно ускладнює військову логістику російських загарбників», – повідомили у пресслужбі ГУР.
Нагадаємо, 6 листопада ГУР повідомило, що на території Росії партизани «Свобода Росії» від початку повномасштабного вторгнення спалили десятки локомотивів, які використовували для постачання зброї, боєприпасів та техніки росіян.