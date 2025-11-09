На території Росії підпалили чотири логістичних об'єкти

Рух опору на території Росії провів операцію зі знищення чотирьох обєктів військової логістики росіян. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки у неділю, 9 листопада.

За даними ГУР, наприкінці жовтня – на початку листопада представники руху опору на території Росії знищили об'єкти логістичної інфраструктури Росії, які застосовуються для підтримки російської армії.

«У місті Стєрлітамак у Башкортостані спалили обладнання трьох веж звʼязку, а під Волоґдою ― залізничну релейну шафу. Систематичне виведення з ладу таких об’єктів значно ускладнює військову логістику російських загарбників», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Нагадаємо, 6 листопада ГУР повідомило, що на території Росії партизани «Свобода Росії» від початку повномасштабного вторгнення спалили десятки локомотивів, які використовували для постачання зброї, боєприпасів та техніки росіян.