Водночас Волгоградська область у звіті російського міноборони не згадується

Унаслідок атаки безпілотників в ніч на суботу, 10 січня, у Волгоградській області РФ спалахнула нафтобаза. Про це повідомили російські телеграм-канали з посиланням на губернатора області Андрія Бочарова.

За словами Бочарова, уночі 10 січня над територією Волгоградської області працювала російська ППО. У Жовтневому районі «в результаті падіння уламків БпЛА» зафіксували осередок загоряння на нафтобазі.

«Пожежні та оперативні служби, а також співробітники муніципального утворення працюють на місці інциденту. На випадок евакуації мешканців прилеглих будинків приведений в готовність пункт тимчасового розміщення в Жовтневій школі N2. За попередніми даними, постраждалих немає»», — ідеться в повідомленні губернатора.

У російському міноборони заявили, що за ніч над РФ і анексованим Кримом нібито збили 59 БпЛА. Найбільше дронів нібито знешкодили над Чорним морем (11) та Краснодарським краєм (10). Водночас Волгоградська область у заяві не згадується.

Зауважимо, на час публікації новини українське військове командування не коментувало наслідки нічної атаки на РФ.

Нагадаємо, 7 січня Сили оборони завдали удару по нафтобазі «Осколнєфтєснаб» у Бєлгородській області та по складу матеріально-технічних засобів на ТОТ Донеччини.