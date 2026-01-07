На нафтобазі «Осколнєфтєснаб» спалахнула пожежа

В ніч на середу, 7 січня, Сили оборони завдали удару по нафтобазі «Осколнєфтєснаб» у Белгородській області та по складу матеріально-технічних засобів на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«В рамках зниження наступальних можливостей російського агресора у ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі “Осколнєфтєснаб” у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ», – йдеться у повідомленні.

Відзначають, що ця нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів. У результаті влучань у резервуари на території об’єкта зафіксували масштабну пожежу.

Крім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області під ударом був склад підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії РФ. Ступінь збитків уточнюють.

Генштаб також повідомив, що внаслідок попередніх атак на нафтобазі стратегічного резерву «Темп» у Ярославській області пошкоджено два резервуари з нафтою по 5 млн літрів кожен.

Нагадаємо, 6 січня Сили оборони уразили 100-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії у районі Нея Костромської області.