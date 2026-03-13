Неподалік деревʼяної церкви зі списку ЮНЕСКО у Дрогобичі виявили уламок ракети
12 березня у Дрогобичі знайшли фрагмент касетної частини ракети Х-101. Знахідку виявили на вул. Горішня Брама, повідомили у департамненті цивільного захисту ЛОВА.
Як запевнили у департаменті, уламок не становить небезпеки. У повідомленні не зазначають точної адреси, однак вулиця Горішня Брама розташована поруч з однією з найдавніших і найцінніших деревʼяних церков Львівщини – Святого Юра 1656 року. Давній храм внесений у список світової спадщини ЮНЕСКО. Нещодавно його реставрували.
У тому районі є ще одна деревʼяна церква Воздвиження Чесного Хреста та найдавніше промислове підприємство України – солеварня.
Нагадаємо, 12–13 березня загрози повітряно-ракетного удару на Львівщині не було. Ймовірно, уламок лежав від останнього обстрілу Львівщини. Нещодавно елементи аеробалістичної ракети «Кинджал» виявили на території Львівського комбінату хлібопродуктів.