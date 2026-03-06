Уламки ракети виявили на Львівському хлібокомбінаті

На території Львівського комбінату хлібопродуктів виявили елементи аеробалістичної ракети «Кинджал», яку збили над містом під час російської атаки кілька тижнів тому. Про це 5 березня повідомив департамент із питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Зазначається, що уламки ракети виявили на території підприємства на вул. Хмельницького, 88. Ці елементи небезпеки не становить.

Нагадаємо, 11 лютого росіяни атакували Львівщину аеробалістичними ракетами «Кинджал». У Львові лунали вибухи. У напрямку міста летіли два «Кинджали», які знешкодила ППО. Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

Після цього уламки ракети фіксували у різних районах Львова та області. Зокрема, уламки виявили біля Ходорова Стрийського району, а в селі Ражнів Золочівського району вилучили саму ракету Х-47М2 «Кинжал».