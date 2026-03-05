У Львові, як і в інших регіонах України, багато сімей щодня стикаються з викликами, пов’язаними з війною, економічними труднощами чи внутрішнім переселенням. Центр життєстійкості допомагає цим родинам знайти опору та внутрішній ресурс рухатися далі, отримати допомогу у подоланні труднощів або адаптації.

«У нашому центрі сім’ї можуть отримати практичну допомогу, поради фахівців і просто підтримку, коли важко. Тут важливо, що ніхто не залишається з викликами наодинці», – пояснює керівниця Центру Уляна Стефак.

Що таке життєстійкість і чому це важливо зараз

Життєстійкість – це здатність людини зберігати внутрішню опору та діяти навіть у ситуаціях невизначеності й тривалого стресу. У центрі людей вчать усвідомлювати власні емоції, шукати опору і діяти навіть у кризових ситуаціях. Для мене життєстійкість – це вміння помічати свій стан, знаходити опору і продовжувати рухатися далі, навіть коли складно», – пояснює Уляна.

Фахівці центру уважно слухають відвідувачів, разом із ними визначають потреби та кроки, що допомагають родині поступово відновлювати внутрішню опору. «Розпізнавати свій стан і вчасно звертатися по допомогу – це теж частина життєстійкості», – додає вона.

Фото надане Центром

Кому і як допомагають

До центру можуть звертатися всі мешканці громади. Отримати послугу можна безоплатно, без направлень і попередніх записів. Найпоширеніші запити стосуються тривожності, емоційного виснаження, труднощів у стосунках і прийнятті рішень. «Людина приходить, фахівець уважно слухає і разом із нею допомагає визначити першочергові кроки», – пояснює Уляна.

За сім місяців роботи до центру звернулися близько трьох тисяч людей. 421 особа скористалася індивідуальними консультаціями, понад 2,5 тисячі – груповими заходами. «Люди часто кажуть, що тут віднаходять внутрішні ресурси і можливість поділитися досвідом з іншими», – розповідає керівниця центру.

Формати роботи: від індивідуальної консультації до групи підтримки

У центрі пропонують індивідуальні консультації психологів і фахівців із соціальної роботи, сімейні та батьківські зустрічі, групи підтримки для людей у схожих життєвих обставинах, психоедукаційні й навчальні заходи для дітей і дорослих, а також курси життєстійкості для підлітків.

Фото надане Центром

«Навіть якщо групи не є терапевтичними за форматом, вони мають підтримувальний ефект: люди діляться досвідом і разом шукають рішення», – пояснює Уляна Стефак.

Перший контакт із Центром простий: не потрібно попереднього запису або направлення. «Людина може зайти без попередніх домовленостей, разом із фахівцем окреслити свій запит і отримати підтримку вже під час першої зустрічі», – каже Уляна.

Однією із показових історій є досвід 60-річної жінки, яка вимушено переїхала через бойові дії. Після консультацій із психологом та відвідування груп підтримки вона вступила до університету. «Вона відчула внутрішню опору і наважилася на новий крок у своєму житті. Тепер охоче ділиться власним досвідом з іншими», – розповідає керівниця.

Інші відвідувачі також відзначають користь сімейних зустрічей: «Батьки приходять, бо турбує комунікація з дітьми. Після наших заходів вони знаходять спільну точку дотику, бачать зміни у поведінці дітей і менше тривожаться».

Унікальність Центру

Центр життєстійкості – це структурний підрозділ Центру соціальних послуг «Джерело», який забезпечує комплексну підтримку та за потреби скеровує людей до інших сервісів. «Ми працюємо в тісній взаємодії з іншими сервісами, щоб люди могли отримувати підтримку не разово, а стільки, скільки їм потрібно», – пояснює Уляна.

Фото надане Центром

Люди можуть звертатися тоді, коли відчувають потребу у підтримці. Центр поступово стає простором підтримки, де люди можуть отримати допомогу, віднайти внутрішню рівновагу та силу долати життєві труднощі.

Плани на майбутнє

У Центру є плани розвитку: розширювати курси життєстійкості для різних груп, поглиблювати роботу з родинами, професійними спільнотами, освітніми закладами та громадою, а також створювати нові простори підтримки в різних районах Львова.

«Ми хочемо, щоб Центр залишався простором, де люди можуть знаходити ресурс для себе і своєї родини. Життєстійкість – це щоденні маленькі дії, взаємна підтримка і здатність рухатися вперед навіть у складних обставинах», – підкреслює Уляна.

Життєстійкість – це вміння діяти й підтримувати себе та інших у складних обставинах. У Львові завдяки роботі Центру життєстійкості люди знаходять внутрішню опору, діляться досвідом і поступово вибудовують коло підтримки. Так формується більш згуртована громада, у якій взаємодопомога стає частиною щоденного життя.

Матеріал підготовлений в межах проєкту, який реалізується Львівським Центром соціальних послуг «Джерело» та ЮНІСЕФ UNICEF Ukraine у громадах Львівської, Волинської й Закарпатської областей у межах програми ЮНІСЕФ «Кращий догляд для кожної дитини».