Суд у Лондоні відмовисвя екстрадувати до України нардепа Артема Дмитрука

Вестмінстерський магістратський суд відхилив запит України про екстрадицію народного депутата-втікача Артема Дмитрука. Про це у середу, 4 березня, повідомила інформаційна агенція Business Wire з посиланням на юридичну компанію Amsterdam & Partners LLP, яка є радником Дмитрука та УПЦ МП. Зауважимо, що 32-річного скандального політика підозрюють у нападі на правоохоронця та військового, наразі він перебуває в міжнародному розшуку.

Вказується, що суд послався на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини. Заявляється, що СБУ «катувала пана Дмитрука» у березні 2022 року, тому його екстрадиція «непропорційно вплине на його право на повагу до приватного та сімейного життя».

«Переслідування пана Дмитрука в Україні відбулося в контексті його запеклої підтримки УПЦ, іподияконом якої він є, і яку адміністрація Зеленського намагається заборонити через її історичні зв'язки з Російською Православною Церквою, незважаючи на рішучу підтримку УПЦ України та суттєвий опір російському вторгненню», – йдеться у повідомленні.

Україна має 14 днів, щоб визначитися, чи буде вона оскаржувати це рішення. Офіс генерального прокурора у коментарі для «Української правди» повідомив, що наразі правоохоронці вивчають рішення суду у Великій Британії.

«Важливо, що суд відмовив у видачі лише з одного аргументу – застосування статті 8 Європейської конвенції з прав людини (право на повагу до приватного та сімейного життя). При цьому суд не встановив жодних ознак політичного чи релігійного переслідування та прийняв інші ключові аргументи української сторони. Наразі ми спільно з британськими партнерами аналізуємо рішення суду першої інстанції щодо його оскарження в апеляції», – цитує «Українська правда» ОГП.

Нагадаємо, 25 серпня 2024 року народному депутату Артему Дмитруку оголосили підозру за побиття правоохоронця та військового, а також спробу викрасти зброю. Днем раніше, 24 серпня, видання «Главред» із посиланням на власні джерела повідомило, що Дмитрук втік з України. За даними «Української правди» він пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску «Паланка».

29 серпня Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід Артему Дмитруку у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Того ж дня Державне бюро розслідувань оголосило його в міжнародний розшук. 26 вересня Офіс генпрокурора заявив, про встановлення місця перебування Дмитрука та підготовку його екстрадиції.

Артем Дмитрук у 2019 році був обраним народним депутатом IX скликання від «Слуги народу» У листопаді 2021 його виключили з фракції, після чого став позафракційним. Пізніше Дмитрук долучився до депутатської групи «Відновлення України».

Дмитрук був проти заборони Російської православної церкви в Україні. У лютому 2024 року стало відомо, що він вніс заставу за священнослужителя Павла Музичука, причетного до постановних мітингів у Києво-Печерській Лаврі.

У червні 2025 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо накладання санкцій на Артема Дмитрука.

Відомо, що Дмитрук разом з дружиною та двома дітьми проживають у столиці Великої Британії Лондоні.