Журналісти розповіли, де у Лондоні мешкає нардеп-втікач Артем Дмитрук

Підозрюваний у нападах на правоохоронця та військового проросійський народний депутат Артем Дмитрук разом з родиною проживає у Лондоні у елітному житловому комплексі. Крім того, ймовірно, нардеп та його сім’я ретельно готувалися до переїзду. Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info, опублікованому у четвер, 3 жовтня.

Дослідивши дописи Дмитрука та його дружини Анастасії у Instagram та Telegram, зрозуміло, що, ймовірно, родина тривалий час готувалася до переїзду до Великої Британії і виїзд не був спонтанним. Зокрема, жінка нардера разом із дітьми з 2022 року регулярно приїжджала до Лондона. Протягом 2022-2023 років вона публікувала у Instagram фото з одного і того ж району – Бермондсі (Bermondsey), у якому, ймовірно, проживала під час поїздок. Також фото з цього району Анастасія викладала за місяць до втечі Дмитрука і у вересні вже після того, як нардеп виїхав з України.

Район Лондона, який часто у сторіз публікувала дружина нардепа

Нардеп заявляв, що його родина виїхала з України 21 серпня 2024 року. Однак всі публікації з Великої Британії свідчать про те, що дружина та діти Дмитрука постійно проживали там з липня.

Зокрема, у липні 2024 року Анастасія Дмитрук опублікувала сторіз фото дітей із великими валізами. Після цієї публікації жінка регулярно виставляла фото та відео з Лондона, висвітлюючи прогулянки з дітьми. Паралельно із цим, ще перебуваючи в Україні, Дмитрук стверджував, що його родині загрожує небезпека: його нібито хочуть зарізати, а сім’я «отримує сотні погроз». Як зазначає журналіст Bihus.Info Максим Опанасенко, публікації з геопозначками у сторіз йдуть у розріз із заявами про нібито погрози. Окрім цього, після світлин із валізами Анастасія Дмитрук не виставляла жодних публікацій з України, тільки з Великої Британії.

Фото зі сторіз Анастасії Дмитрук у липні 2024 року

Деякий час родина разом з нардепом, ймовірно, проживали у районі Бермондсі, але згодом преїхали у інший район – Баттерсі (Battersey). Артем Дмитрук опублікував сторіз, на якій він із родиною гуляє у одноіменному парку. Біля парку – спортзал, з якого нардеп також часто виставляє публікації.

Артем Дмитрук у лондонському спортзалі

Дружина Дмитрука опублікувала фото з прогулянки з донькою. Максим Опанасенко встановив, на фото – двір елітного новозбудованого ЖК Vista Chelsea Bridge. Житловий комплекс розташований між парком Баттерсі і спортзалом нардепа. Вартість двокімнатної квартири у житловому комплексі становить понад 800 тис. фунтів стерлінгів, а місячна оренда – близько 5 тис. фунтів стерлінгів.

Елітний ЖК, у якому мешкає родина Дмитруків

Крім того, нардеп разом із жінкою регулярно висвітлюють у соцмережі свій побут. Дмитруки навіть замовляють продукти з України. Сам нардеп продовжує у своїх соцмережах та ефірах талеканалів транслювати російські наративи.

Зазначимо, що 20 вересня, як раз напередодні втечі Дмитрука, Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією.

Нагадаємо, 24 вересня видання «Главред» із посиланням на свої джерела повідомило, що народний депутат Артем Дмитрук втік з України. Наступного дня, 25 серпня, цю інформацію підтвердила «Українська правда». Того ж дня Артему Дмитруку оголочили підозру за побиттям правоохоронця та військового і спробу викрасти зброю, а ДБР почало розслідування щодо можливої організації незаконного перетину кордону.

Журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач 26 серпня повідомив, що Дмитрук втік з України, перетнувши пішки кордон з Молдовою через пункт пропуску «Паланка». При цьому пресслужба Апарату Верховної Ради України проінформувала, що Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся.

29 серпня ДБР оголосило у розшук Артема Дмитрука, а Печерський районний суд Києва заочно обрав Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід дозволяє затримати нардепа за кордоном і доставити в Україну.

26 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що встановив місце перебування Дмитрука та готує його екстрадицію.