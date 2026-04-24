Бровді звернувся до виробників із вимогою припинити постачання неякісних бойових частин

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді у п'ятницю, 24 квітня, на своїй телеграм-сторінці розкритикував якість бойових частин, які встановлюють на українські ударні дрони.

За його словами, під час атаки на командний пункт підрозділу 58-ї армії Росії на тимчасово окупованій території Луганської області українським військовим довелося використати шість дронів із бойовими частинами по 100 кг вибухівки кожна. Водночас, як наголосив Бровді, для повного знищення об’єкта мало б вистачити двох ударів.

«На той клуб-лігво витрачено шість літаків, а мало вистачити рівно два для тотального руйнування локації», – заявив Бровді, оприлюднивши відео ударів по цілі.

На кадрах видно суттєву різницю між наслідками влучань: після першого удару пошкодження будівлі були незначними, тоді як другий дрон завдав значно серйозніших руйнувань.

Бровді також звернувся до виробників бойових частин із вимогою припинити постачання, за його словами, неякісної продукції.

«Це постійна проблема. Відірвіть очі від підрахунків надприбутків і вирішуйте питання разом із підрозділами, які застосовують ці засоби», – наголосив командувач.

Він додав, що підрозділи Сил безпілотних систем переважно самостійно виготовляють більшість типів боєприпасів, однак для середніх і дальніх ударів змушені використовувати сторонні бойові частини через нестачу ресурсів.

Нагадаємо, у січні в Україні викрили схему постачання ЗСУ неякісних мін та привласнення авансів. Вартість збитків склала майже 3 млрд грн.