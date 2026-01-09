Під час випробувань міни виявилися неякісними та небезпечними для українських бійців

В Україні викрили схему постачання ЗСУ неякісних мін та привласнення авансів. Вартість збитків – майже 3 млрд грн, повідомили у пресслужбах ДБР та Офісу генерального прокурора у пʼятницю, 9 січня.

За даними слідства, приватна компанія, назви якої не вказують, уклала пʼять державних контрактів з Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агенцією оборонних закупівель та Командуванням Сил логістики ЗСУ. Контракти передбачали постачання протипіхотних та протитанкових мін. Втім, компанія налагодила схему з розкрадання коштів на неякісній продукції.

«За даними слідства, учасники злочинної організації створили фіктивну картину спроможності виготовляти та постачати боєприпаси. Для цього вони використали товариство з обмеженою відповідальністю, яке раніше ніколи не займалося виробництвом мін, але отримало доступ до контрактів Міністерства оборони України з багатомільярдними авансами», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Частину поставок підприємство передало, проте в неналежній якості. За іншими контрактами постачання взагалі не відбулося.

Загальний розмір збитків державі, попередньо, склав 2,994 млрд грн. Із них – понад 570 млн грн за непридатні міни, і понад 2,4 млрд грн – за можливе привласнення авансу.

«Крім цього, фігуранти організували підготовку технічної та конструкторської документації на протипіхотні міни ПВП-50 і ПВП-200, а також на протитанкові міни МПТ-23П2. У цих документах свідомо закладали неправдиві відомості: зазначали підривники, які фактично не могли використовуватися з такими виробами, завищували реальну вагу вибухових пристроїв, передбачали застосування вибухових речовин з невідповідним хімічним складом», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці також встановили співучасника схеми – підприємство, яке неякісно споряджало міни вибухівкою. На його рахунки надійшло 120 млн грн авансу, проте роботи за визначеною датою не виконали. При цьому жодних претензій до постачальника не надходило.

«Факт непридатності мін підтверджується, зокрема, результатами фізико-хімічних досліджень вибухової речовини, матеріалами перевірок і випробувань, а також висновком комплексної судової експертизи: встановлено невідповідність виробів технічним умовам і призначенню, наявність відмов ініціювання вибухової речовини та недостатню кількість вибухової речовини в корпусі», – повідомили правоохоронці.

Зазначається, що наразі слідчі перевіряють факти можливого використання грошей з авансів на придбання обладнання, не повʼязаного із замовленнями, та його відчуження на користь іншої компанії.

Правоохоронці повідомили про підозру 10 фігурантам схеми. Чотирьох із них затримали. Серед фігурантів – представники приватної компанії-постачальника, її керівного складу, бухгалтерської служби, керівник підприємства-співвиконавця та службові особи військових представництв. Їм повідомили про підозри за ч.ч. 1-3 ст. 255 ККУ, ч. 4 ст. 28 ККУ ч. 5 ст. 191 ККУ, ч. 4 ст. 28 ККУ ч.3 ст. 209 ККУ, ч. 2 ст. 367 ККУ, ч. 4 ст. 426 ККУ.

За даними ОГП, щодо затриманих підготували клопотання про запбіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 100 до 500 млн грн. Клопотання невдовзі розгляне суд.

Наразі тривають заходи зі встановлення повного кола причетних до злочинної схеми осіб.