Правоохоронці повідомили про підозру трьом фігурантам

НАБУ та САП спільно з СБУ викрили керівництво одного з оборонних заводів, яке розкрадало державні кошти на закупівлях броні для танків Збройних сил України. Фігуранти розікрали понад 100 млн грн, повідомили у пресслужбі НАБУ та СБУ у четвер, 11 грудня.

За даними слідства, у квітні 2022 року міністерство оборони уклало контракт з оборонним заводом на термінову закупівлю динамічного захисту для танків – кришок та кюветів. Броню мали невідкладно спорядити на танки, які повинні були вирушити із заводу прямо на фронт.

«Втім, замість негайного виконання оборонного замовлення, головний фігурант, який тоді очолював підприємство-виробника, організував розкрадання бюджетних коштів. Для реалізації оборудки він залучив комерційного директора заводу та засновника підрядної компанії, з якою підписав договір на придбання компонентів для бронезахисту за цінами втричі вищими за ринкові», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Різницю в ціні фігуранти виводили через мережу підконтрольних фірм, а потім розподіляли між собою. Загалом підозрювані розікрали 102 млн грн.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи правоохоронці виявили документацію та техніку, яку використовували для відмивання грошей. Трьом учасникам злочинної схеми повідомили про підозри за

ч. 3 ст. 27 ККУ, ч. 5 ст. 191 ККУ(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

«Наразі підозрюваний ексочільник оборонного заводу вже перебуває під вартою у межах раніше розпочатого розслідування за фактами виробництва бракованих мінометних снарядів. Питання запобіжного заходу щодо інших фігурантів вирішується», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначимо, серед фігурантів справи – гендиректор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман. 66-річний уродженець Сумщини обіймав посаду гендиректора заводу з 1999 року.

Леонід Шиман

Нагадаємо, у квітні 2025 року Шимана затримали та повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, внаслідок якого завод втратив дохід на суму 43,3 млн грн. За даними слідства, він та його заступник поставили на фронт 120 тис. мінометних пострілів непридатних для використання. Разом з керівництвом заводу затримали військових посадовців, які не проконтролювали якість боєприпасів.

Також йому інкримінують зловживання на майже 28,5 млн грн.