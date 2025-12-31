У Ярославській області Росії горять резевуари з пальним

У Ярославській області Росії на тлі оголошеної «небезпеки безпілотників» лунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомили про пожежу на ФДКУ «Комбінат "Темп"» у місті Рибінськ.

Губернатор регіону Михайло Євраєв закликав зберігати спокій та повідомив, що підрозділи Міноборони і силових структур працюють над відбиттям можливої атаки:

«У Ярославській області оголошено безпілотну небезпеку. Зберігайте спокій..», – зазначив губернатор області.

Як пише Astra, з посиланням на очевидців, у Рибінську горять резервуари з пальним у мікрорайоні Копаєво. Об’єкт належить до системи Росрезерву і призначений для зберігання пального.

На поширених у мережі відео видно, що масштаби пожежі значні.

Рибінськ розташований у межах річкової системи Волги. Місто має залізничне сполучення та виконує функції транзитного і логістичного вузла, що робить нафтобазу в місті важливою точкою для зберігання й розподілу нафтопродуктів у північно-східному регіоні країни-агресора.

Резервуарний парк у Рибінську / Фото ASTRA

Російське Міністерство оборони заявило, що впродовж минулої ночі нібито збило 86 українських безпілотників на різних напрямках, зокрема над Чорним морем, Брянською, Липецькою та Краснодарським регіонами Росії і Кримом.

Однак про події в Ярославській області в офіційних повідомленнях Міноборони не йдеться.