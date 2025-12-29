Увечері 28 грудня та вночі 29 грудня в Росії прогриміла низка вибухів. Попередньо відомо про атаку на військовий аеродром «Ханська» в Республіці Адигея, а також про роботу БпЛА в Тулі та Краснодарському краї. Про це пишуть російські телеграм-канали та ЗМІ.

За інформацією місцевих жителів, 28 грудня близько 23:40 невідомі дрони почали атакувати місто Майкоп у Республіці Адигея, що на території РФ. Того ж дня телеграм-канал «ЧП Майкоп/Республика Адыгея» повідомив, що оперативний штаб республіки забороняє публікувати інформацію про військові об’єкти, паливно-енергетичний комплекс, а також фото й відео з місць обстрілів, роботу ППО та БпЛА.

Попри це, у соцмережах поширили кілька відео з місця події:

Увага: на відео присутня ненормативна лексика!

Крім того, 29 грудня близько 2:29 гучно було і в Тулі – вибухи чули в Заводському районі. Місцеві стверджували, що бачили балістичну ракету.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар також повідомив про «відбиття повітряної атаки БпЛА» в Ростові, Донецьку, Тарасівському та Міллеровському районах. За його словами, ніхто з людей не постраждав, а інформацію про наслідки уточнюють.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року в Генштабі повідомляли, що Сили оборони України атакували аеродром «Ханська» в Республіці Адигея. На об’єкті базувалися літаки Су-34, Су-35 та вертольоти Мі-8. Після влучання там сталася масштабна пожежа та детонація боєприпасів.