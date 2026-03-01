Павло Паліса розповів, що РФ намагатиметься створити буферні зони вздовж Сумщини і Харківщини

Російські окупаційні війська планують до кінця березня або на початку квітня вийти на адміністративні кордони Донецької області. Про це в інтерв’ю «Радіо Свободі» у неділю, 1 березня, заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

За його словами, наміри Росії не обмежуються Донеччиною. Окупанти прагнуть максимально просунутися в Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також продовжують спроби створити буферні зони вздовж кордону в Сумській і Харківській областях. У разі успіху росіяни намагатимуться розвинути наступ із метою захоплення або створення умов для окупації Запоріжжя, Херсона, Миколаєва та згодом Одеси.

Водночас Паліса наголосив, що не бачить реальних можливостей для реалізації таких планів РФ у найближчі шість місяців.

Він також додав, що у 2025 році російські війська змогли захопити менш ніж 1% від загальної території України, втративши при цьому понад 450 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, на початку лютого президент України Володимир Зеленський повідомляв, що захоплення всього Донбасу коштуватиме Росії 800 тис. загиблих військових.